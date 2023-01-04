مسلحون يغتالون ضابطا بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله في طهران

قُتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية الإيرانية أن ضابطا في الحرس الثوري، يدعى قاسم فتح اللهي، قتل إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله.

وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف بالحرس الثوري، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.

وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

إيران تعلن تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لـ”مجاهدي خلق”

أعلنت السلطات الإيرانية، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث. وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، مؤخراً، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.