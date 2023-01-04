الدفاع الروسية: عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا يرتفع إلى 89

قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا ارتفع إلى 89 جنديا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكييفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.

وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة “هيمارس”، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا.

وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكييفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الأفراد رغم حظر ذلك، منوهة بأن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية”.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيقات في مأساة ماكييفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.

ولفتت إلى أنه “يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: مقتل 63 عسكريا روسيا جراء سقوط أربعة صواريخ في منطقة ماكييفكا

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا.

وقالت الوزارة في بيان: “قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين منها”.