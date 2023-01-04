إعلام: فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع

فشل مجلس النواب الأمريكي، بعد 3 جولات اقتراع من انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت لظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه “فشل زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، وانتهى مجلس النواب من التصويت لجولة ثالثة”.

ودعا النائب الجمهوري، توم كول، مجلس النواب إلى “تأجيل الجلسة حتى ظهر الأربعاء بعد التصويت، وأيد معظم الديمقراطيين اقتراح التأجيل، ما دفع لتأجيل انعقاد مجلس النواب”.

يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.