صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات “هيمارس” الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.