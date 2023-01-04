اليمن.. القوات المشتركة تتهم "أنصار الله" بنصب قواعد إطلاق صواريخ موجهة في الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، مساء الثلاثاء، جماعة “أنصار الله”، بالإعداد لشن هجوم صاروخي وجوي على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الطرفان أواخر العام 2018.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت القوات اليمنية المشتركة عبر موقعها “الساحل الغربي”، أن “الحوثيين نشروا قواعد إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مُسيرة في مناطق سيطرتها بالحديدة، ويقومون بالإعداد لهجوم من البحر على المناطق المحررة [في إشارة إلى مناطق سيطرة القوات المشتركة] بالساحل الغربي”.

وأشارت إلى أن “استعدادات الحوثيين تتزامن مع دفعهم بتعزيزات عسكرية، وتنفيذهم حملة تحشيد وتجنيد لمقاتلين جدد إلى مواقعهم بجبهات القتال في الحديدة”.

واعتبرت القوات اليمنية المشتركة أن “تلك الترتيبات تصعيداً يستهدف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتهربا من استحقاقات السلام وإفشالاً للجهود الدولية والأممية لتجديد الهدنة”.

في المقابل، اتهمت جماعة “أنصار الله”، عبر تلفزيون “المسيرة” الناطقة باسمها، القوات اليمنية المشتركة بـ “تنفيذ 57 خرقاً [في إشارة إلى التهدئة المعلنة من الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وضواحيها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018] خلال الـ 24 ساعة الماضية في جبهات الساحل الغربي”.

وأوضحت أن “من بين الخروقات هجوم بطائرة تجسسية وتحليق في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة”.

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وأعلنت “أنصار الله”، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.