الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.
موسكو- سبوتنيك. وقال سافرونكوف، في تصريحات لـ “سبوتنيك”، يوم الأربعاء: “مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة [الشرق الأوسط]، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل”.
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وأضاف أن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل “اللجنة الرباعية” (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن التسوية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحاول “خصخصة” الصراع العربي الإسرائيلي بالكامل، مضيفا أن أي محاولات لحل “مثل هذه المسائل المعقدة من نوعها تعتبر مهمة مستحيلة”.
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