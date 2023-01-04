الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

موسكو- سبوتنيك. وقال سافرونكوف، في تصريحات لـ “سبوتنيك”، يوم الأربعاء: “مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة [الشرق الأوسط]، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل”.