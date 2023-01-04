زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة وايكاتو في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر مركز المراقبة المحلي (جيونت).
ووقع الزلزال في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة تي آروها، وعلى عمق 7 كيلومترات، وفقا لوكالة “شينخوا”.
وقد أفاد أكثر من 20 ألف شخص بأنهم شعروا به خلال ساعة واحدة، بحسب (جيونت).
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وقال الكثيرون إن الزلزال كان “قويا جدا” واستمر “لأكثر من 20 ثانية”.
ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أو طلبات للمساعدة حتى الآن.
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