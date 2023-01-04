مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة 300 آخرين بالرصاص في أمريكا منذ بداية العام فقط

قتل أكثر من 130 شخصا، وأصيب أكثر من 300 في الولايات المتحدة بإطلاق نار في الأيام الأولى من عام 2023.

جاء ذلك وفقا لما أظهرته بيانات المنظمة غير الربحية “Gun Violence Archive” التي تتعقب حوادث إطلاق النار أمس الثلاثاء.

وفقا للبيانات، منذ بداية العام قُتل 131 شخصا عن طريق الخطأ أو عن عمد ، وأصيب 313 في الولايات المتحدة.

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وأظهرت البيانات أن طفلين و11 مراهقا قتلوا وأصيب 34 مراهقا وثلاثة أطفال.