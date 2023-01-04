رونالدو من السعودية: لن تكون نهايتي بالمجيء إلى "جنوب أفريقيا"… فيديو

أثار أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب “خطأ” في أول مؤتمر صحفي له في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه لنادي النصر.

وانتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الأول لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي وقوله إنه أتى إلى “جنوب أفريقيا”.

كريستيانو رونالدو: “هي ليست نهاية مسيرتي أن أذهب الى جنوب أفريقيا”.pic.twitter.com/OlAbqG4FvF — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) January 3, 2023

وأبرز نشطاء “زلة لسان” رونالدو حيث قال: “ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم وتطورها أصبح مختلف”.

وأضاف رونالدو: “بالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب أفريقيا..”.

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

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ويذكر أن رونالدو قد وقع عقدا مع النصر السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، على أن يرتدي قميصا يحمل رقم 7.