قتلى وجرحى إثر تفجيرين انتحاريين بسيارات مفخخة في الصومال

لقي 9 مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر تفجيرين انتحاريين في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال.

وقال مسؤول أمني لوسائل إعلام إن “الإرهابيين هاجموا بلدة مهاس صباح اليوم باستخدام سيارات (مفخخة) محملة بالمتفجرات”.

وأضاف: “استهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل 9 أشخاص جميعهم مدنيون في التفجيرين”.

واتهم المسؤول مقاتلي حركة “الشباب” بتنفيذ الهجوم انتقاما من العمليات العسكرية المكثفة التي تشنها الحكومة الصومالية ضدها مؤخرا.

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ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب المتشددة.

وخسرت حركة “الشباب” عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ أيلول/سبتمبر الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.