وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يحذر التحالف من استمرار "اللعب بالملف الإنساني"

قال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ( التابعة لأنصار الله وغير المعترف بها دوليا)، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن “التحالف السعودي لجأ إلى الحرب النفسية في حربه ضد الشعب اليمني لأنه لم ينجح في هزيمة إرادته”.

وحذر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ، التحالف من أن “استمراره اللعب بالملف الإنساني سيقود المنطقة كلها إلى حافة الكارثة”.

وأضاف العاطفي: “العدوان يصعّد من أعماله العدائية تجاه الشعب اليمني بالتزامن مع استمرار الحصار الذي طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني واحتياجاته الضرورية”.

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وتابع: “لجوء العدوان للحرب النفسية وإشاعات الكذب والتضليل لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب اليمني عبر عدوانه وحصاره طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعيه ويدركه جيدا أبناء اليمن”.