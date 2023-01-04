الداخلية التركية: السلطات أحبطت أكثر من 180 هجوما إرهابيا في عام 2022

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية تصريحات الوزير صويلو الذي قال إنه “في عام 2022 تم إحباط 185 هجومًا إرهابيًا، بما في ذلك 18 تفجيراً انتحارياً، بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 1220 إرهابياً العام الماضي و87 منهم من قادة الجماعات”.