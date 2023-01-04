الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع يحتوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيه ومنطقة دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها: “في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبلدة ديبروفا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه “في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب”.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بالقوى البشرية بما يصل إلى 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.