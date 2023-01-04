رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاع الجزيرة في لقاء مع راسموسن

أبلغت زعيمة تايوان، تساي إنغ ون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت تساي: “للمضي قدما، سنواصل تحسين قدراتنا الدفاعية، ومع حلفاء ديمقراطيين آخرين، نحافظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأضافت الرئيسة التايوانية أن الجزيرة تواجه “استبدادا متزايدا باستمرار”.

راسموسن، المؤسس المشارك لمؤسسة تحالف الديمقراطيات والذي شغل أيضا منصب رئيس وزراء الدنمارك من 2001 إلى 2009 والأمين العام لحلف الناتو من 2009 إلى 2014، يزور تايوان في الفترة من 3 إلى 5 يناير/كانون الثاني.