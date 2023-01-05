وزيرة خارجية ألمانيا تزعم رصد إشارات عن رغبة بوتين إنهاء العملية العسكرية

زعمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رصد إشارات عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ولم توضح الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البرتغالية لشبونة، مزيدا من المعلومات حول تلك الإشارات.

وادعت بيربوك أن “موقف بوتين هو السبب في استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وحماية شعبها”.

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بينما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة، إن أي نزاع يتم حله حول طاولة المفاوضات، بينما الوضع في أوكرانيا يتعلق أولا باستكمال العملية العسكرية الخاصة بعد تحقيق أهدافها، التي حددتها روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.

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كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.