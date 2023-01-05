ألمانيا تعلن استقبال أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية الروسية الخاصة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها استقبلت ما يزيد على مليون لاجئ أوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

برلين – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسيميليان كال، اليوم الأربعاء.

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وقال المتحدث باسم الوزارة: “حتى 2 يناير/ كانون الثاني، كان هناك 1045854 شخصا”.

ويتضمن هذا الرقم فقط المدرجين في السجل المركزي للأجانب الذي يديره المكتب الفيدرالي لشؤون الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية.

وذكر المتحدث باسم الداخلية أن نحو ثلث اللاجئين المسجلين من القصر.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التشيكية، أن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية.