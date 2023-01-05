للمرة السادسة.. النواب الأمريكي يرفع جلساته بعد فشل الاقتراع لانتخاب رئيس للمجلس

أرجأ مجلس النواب الأمريكي جلسته إلى وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، بعد فشل سادس في الاقتراع لاختيار رئيس للكونغرس ال118ـ، فيما يواصل الانقسام الجمهوري منع المجلس من المضي قدما.

يمثل هذا الوضع المرة الأولى منذ قرن من الزمان التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس من المرة الأولى. وسيعاود المجلس الانعقاد في الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، في اختيار رئيس في الاقتراع الأول”.

ولايمكن أن يؤدي المشرعون في مجلس النواب اليمين الدستورية رسميا حتى يتم انتخاب رئيس للبرلمان.

بدأت عمليات الاقتراع لانتخاب رئيس يوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب للكونغرس الجديد.

وأجرى مجلس النواب ثلاثة اقتراعات فاشلة يوم الثلاثاء وثلاثة أخرى يوم الأربعاء قبل أن يرفع الجلسة للاستراحة.

وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصويتين مختلفين اليوم.

لأول مرة منذ قرن… مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الخامسة

في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتا داعمًا له.

وأجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.