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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%، ليغلق عند 33269.77 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%، ليغلق عند 10458.76 نقطة.
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وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%، ليغلق عند 3852.97 نقطة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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