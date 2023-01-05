مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا

وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.