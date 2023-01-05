مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا

قال مسؤول زامبي، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة في حوادث سير وقعت في البلاد خلال ثلاثة أيام ابتداء من ليلة رأس السنة الجديدة.
وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.
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12 ديسمبر 2022, 16:47 GMT
وعزا موالي الحوادث إلى تدني مستويات الامتثال لقواعد السير من قبل مستخدمي الطرق.
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