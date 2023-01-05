مقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

قُتل فتى فلسطيني وأُصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الفتى عامر أبو زيتون البالغ من العمر 16 عاماً أُصيب برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمخيم، مشيرة إلى أنه توفي متأثرا بجروحه رغم الجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياته.

وأوضح البيان أيضا أنه خلال تلك المواجهات، أُصيب 3 فلسطينيين بنيرات القوات الإسرائيلية، واصفا إحداها بالخطيرة.

وفي الوقت نفسه، أفاد شهود عيان، أن الاشتباكات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم في وقت سابق، لافتين إلى أنه تم اعتقال الشاب حسن عرايشي كراجة وعمه أحمد بعد حصار منزليهما في مخيم بلاطة.

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن سقوط طائرة استطلاع دون طيار خلال عمليتين في نابلس.