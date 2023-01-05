فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله وتصويره من قمرة قيادة إحدى المروحيتين، لحظة الاصطدام في الوقت الذي نجح فيه الطيار الذي كان يقودها في الحفاظ على توازنها بعد الاصطدام، حيث نجا جميع ركابها ولكنهم تعرضوا لإصابات طفيفة.