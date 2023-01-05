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فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تصادم مروحيتين في أستراليا ليلقى 4 أشخاص حتفهم ويصاب آخرون.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله وتصويره من قمرة قيادة إحدى المروحيتين، لحظة الاصطدام في الوقت الذي نجح فيه الطيار الذي كان يقودها في الحفاظ على توازنها بعد الاصطدام، حيث نجا جميع ركابها ولكنهم تعرضوا لإصابات طفيفة.
فيما لقي أربعة أشخاص من ركاب المروحية الأخرى مصرعهم بعد أن سقطت مروحيتهم واصطدمت بجرف رملي في مدينة غولد كوست، بحسب ما نشرت قناة Seven News الأسترالية.
وشوهد في الفيديو راكب في المقعد الخلفي ينقر على الكتف اليمنى للطيار عدة مرات بصورة ملحّة؛ لتنبيهه قبل الاصطدام.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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