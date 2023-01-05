فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تصادم مروحيتين في أستراليا ليلقى 4 أشخاص حتفهم ويصاب آخرون.
ويظهر الفيديو الذي تم تداوله وتصويره من قمرة قيادة إحدى المروحيتين، لحظة الاصطدام في الوقت الذي نجح فيه الطيار الذي كان يقودها في الحفاظ على توازنها بعد الاصطدام، حيث نجا جميع ركابها ولكنهم تعرضوا لإصابات طفيفة.
Chilling footage has emerged from inside one of the helicopters involved in the mid-air disaster in Gold Coast, #Australia that killed four people. More:https://t.co/W9GFUiJfUy
🎥 ©7news#GoldCoast #HelicopterCrash pic.twitter.com/Xtr0lrcfFC
— FlightMode (@FlightModeblog) January 4, 2023
فيما لقي أربعة أشخاص من ركاب المروحية الأخرى مصرعهم بعد أن سقطت مروحيتهم واصطدمت بجرف رملي في مدينة غولد كوست، بحسب ما نشرت قناة Seven News الأسترالية.
وشوهد في الفيديو راكب في المقعد الخلفي ينقر على الكتف اليمنى للطيار عدة مرات بصورة ملحّة؛ لتنبيهه قبل الاصطدام.
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