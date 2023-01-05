القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ماكييفكا بـ 5 قذائف مدفعية غربية الصنع

وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام: “سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10:55 على بلدتي لاستوتشكينو وماكييفكا وتم إطلاق 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف “الناتو”.

جدير بالذكر أن مدينة ماكييفكا (نحو 350 ألفا عدد السكان)، تقع قرب مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحدها من الجهة الشمالية الشرقية.

وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.