الإمارات تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، اليوم الخميس، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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كما أكدت الخارجية الإماراتية رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع بوقت سابق من أمس الأربعاء، في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا إلى جانب عدد من المصابين.

وبحسب موقع “غاروي” المحلي، فقد “لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران”.