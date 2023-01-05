الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز “سو 24” و “سو25” فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد.

كما ذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز “هارم” في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.

وأضافت الدفاع في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز M777 في منطقة نيكولاييف.