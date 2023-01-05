الاتحاد الأوروبي يدعو الصين إلى توفير بيانات شفافة حول انتشار كورونا داخلها

دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى ضرورة توفير بيانات شفافة حول انتشار فيروس “كوفيد 19” داخلها.

ووفق ما كتبته المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحبت باتفاق الكتلة بشأن الاستجابة المنسقة لموقف كوفيد -19 في الصين، داعية بكين إلى تقديم بيانات شفافة عن وضعها الوبائي.

I welcome the agreement of Member States on a coordinated 🇪🇺 response to the #COVID19 situation in China at yesterday’s IPCR meeting. China must share data transparently on its current situation. We can only tackle the pandemic if we work closely together at EU and 🌍 level. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 5, 2023

وكتبت كيرياكيدس: “أرحب بموافقة الدول الأعضاء على استجابة منسقة لوضع كوفيد 19 في الصين في اجتماع الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي أمس… يجب على الصين مشاركة البيانات بشفافية حول وضعها الحالي”.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أيضًا أن التعاون الإقليمي الأوروبي والعالمي هو السبيل الوحيد لمواجهة الوباء.

الولايات المتحدة تبحث فرض قيود على القادمين من الصين وسط تصاعد لإصابات كوفيد-19

وأمس الأربعاء، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع توصية بشأن اختبار كوفيد 19 قبل الرحلة وارتداء الأقنعة للركاب القادمين من الصين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الصين أنها تتخلى عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كوفيد 19 وتستعد لإعادة فتح حدودها في 8 يناير/كاون الثاني، لكنها فوجئت فيما بعد بانتشار المرض على نطاق واسع.