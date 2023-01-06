ميدفيديف يتوعد برد قوي ويكشف عن "هديه مخيفة" تقدمها روسيا إلى "الناتو"

ونشر ميدفيديف منشورا على تلغرام، قال فيه “الهدية الرئيسية للعام الجديد مع حمولة ذخيرة صواريخ تسيركون أبحرت، أمس، إلى شواطئ دول الناتو. ألف كيلومتر من مداها مع تسعة ماخ تفوق سرعة الصوت والقدرة على استخدام أي ذخيرة مع ضمان التغلب على أي دفاع صاروخي. دعه يقف في مكان ما على بعد 100 ميل من الساحل، أقرب إلى نهر بوتوماك (يتدفق عبر واشنطن). لذا ابتهج!”.