سيئول تعترف بأن طائرة مسيرة كورية شمالية حلقت بالقرب من مكتب الرئاسة

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر، الشهر الماضي، كانت قد نفته في السابق.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن مسؤول عسكري، قوله إن “الطائرة حلقت لفترة وجيزة إلى الحافة الشمالية للمنطقة، لكنها لم تقترب من المرافق الأمنية الرئيسية”.

وأفاد بأن الطائرة اخترقت منطقة حظر الطيران الرئيسية والمعروفة باسم “بي-73″، التي تشمل الأجواء فوق مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ قد أرسلت 5 مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها وبرر ذلك بأن المسيرات “صغيرة جدا”.

ونفى المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون، تحليق الطائرة بالقرب من المنطقة التي يوجد ضمنها المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع.

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ووفقا للوكالة، كشف انتهاك الطائرات المسيرة الكورية الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية عن عدم استعداد سيئول الكافي لاكتشاف وتعقب وإسقاط مثل هذه الطائرات المسيرة الصغيرة.

وبحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المسيرات الكورية الشمالية حلقت في مسارات منحرفة، وغيّرت السرعة والارتفاعات بطرق غير متوقعة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، حيث أطلقت كوريا الشمالية نحو 70 صاروخا باليستيا.