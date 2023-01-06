بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو

قالت بعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو، اليوم الخميس، إن آخر الحواجز التي أقامها السكان الصرب احتجاجا على اعتقال ضابط شرطة شمالي البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف العسكري الذي تتزعمه الولايات إن “إزالة آخر حواجز الطرق أجريت بطريقة سريعة وآمنة، لتجنب الحوادث والمخاطر الأخرى للأمن المحلي”.
الخارجية الروسية: كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
2 يناير, 07:27 GMT
وذكر الناتو أن إزالة الحواجز جاءت في أعقاب جهود الحلفاء والاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوترات في المنطقة.
ويواصل الناتو دعم الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفو، التي تعتبرها صربيا جزءا من أراضيها.
كان السكان الصرب قد شرعوا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إقامة حواجز شمالي كوسوفو، احتجاجًا على اعتقال أحد ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو.
وفي الـ11 من الشهر نفسه، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا لمجلس الأمن القومي واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة بعد أن حث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الوحدة الإقليمية التي يقودها الناتو على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب في كوسوفو، والتي لم تعترف صربيا باستقلالها أبدًا.
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