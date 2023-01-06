بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو

قالت بعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو، اليوم الخميس، إن آخر الحواجز التي أقامها السكان الصرب احتجاجا على اعتقال ضابط شرطة شمالي البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف العسكري الذي تتزعمه الولايات إن “إزالة آخر حواجز الطرق أجريت بطريقة سريعة وآمنة، لتجنب الحوادث والمخاطر الأخرى للأمن المحلي”.

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وذكر الناتو أن إزالة الحواجز جاءت في أعقاب جهود الحلفاء والاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوترات في المنطقة.

ويواصل الناتو دعم الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفو، التي تعتبرها صربيا جزءا من أراضيها.

كان السكان الصرب قد شرعوا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إقامة حواجز شمالي كوسوفو، احتجاجًا على اعتقال أحد ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو.