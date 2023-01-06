وزير الخارجية المغربي: نواجه مضايقات من البرلمان الأوروبي

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إلى تنمية علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير المغربي للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور المغرب، بحسب موقع “هسبريس”.

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وقال بوريطة إن شراكة بلاده مع الاتحاد الأوروبي “تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة”.

وذكر وزير الخارجية المغربي أن “هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة”، وهجمات في المؤسسات الأوروبية، لاسيما في البرلمان.

من جانبه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما “شراكة استراتيجية قوية”.

ويسعى بوريل، خلال زيارته إلى المغرب، إلى إجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط.