إقليم كردستان العراق…تشييع جثمان كردية قتلت في هجوم باريس

شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الخميس، تشييع جثمان أمينة كارا، إحدى ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزا ثقافيا كرديا في باريس في ديسمبر/كانون الأول.

ووصل جثمان كارا الكردية ذات الأصول التركية واسمها الحركي “إيفين كوي”، فجر اليوم، إلى مطار السليمانية، ليتم تشييعها في وقت لاحق في مسجد حاج سور في المدينة، بحسب “فرانس برس”.

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ولف نعش كارا بعلم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي تنظيما “إرهابيا”.

وخلال الجنازة حمل المشيعون، من رجال ونساء، أعلام التظيم وصور عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحركة التمرد الكردية المسجون في تركيا.

وكانت كارا قتلت في 23 كانون الأول/ديسمبر، حينما أطلق مشتبه به فرنسي الرصاص أمام مركز ثقافي كردي وسط باريس.