"أنصار الله": 1.2 مليون نازح في مخيمات عشوائية يفتقرون إلى مساعدات إنسانية

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، يوم الخميس، أن أكثر من 1.2 مليون نازح في مخيمات عشوائية بمناطق سيطرة الجماعة جراء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام، يعيشون ظروفاً قاسية، منتقدةً الاستجابة الإنسانية للمنظمات العاملة في البلد.

القاهرة – سبوتنيك . وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من “أنصار الله” عبر “تويتر”، إن “مليوناً و239 ألفاً و581 نازحاً يمثلون 199.433 أسرة نازحة يعيشون في 1697 مخيماً عشوائياً ومركز إيواء، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية المختلفة، وأبسط مستلزمات الإيواء”.

وأضاف أن “من بين النازحين في المخيمات العشوائية 618.122 امرأة تفتقر إلى الحماية وخدمات الصحة العامة والمياه، فيما يعاني 193.035 طفلاً دون سن الخامسة من سوء التغذية والأمراض والبرد وانعدام خدمات الرعاية”.

قتلى وجرحى إثر تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و”أنصار الله” جنوب محافظة مأرب

وذكر أن “ما يقارب 114 ألف من كبار السن معرضون لمخاطر العيش في المخيمات العشوائية والمحرومة من الخدمات”.

واعتبر المجلس أن “الاستجابة الإنسانية لا ترقى إلى مستوى احتياج النازحين، كون النازحين يحتاجون إضافة إلى التعليم، الدعم والتمكين وغيرها”.

وأشار المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى “أن النازحين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والوصول إليها الأمر”، مؤكداً:

“الحاجة إلى تضافر المنظمات العاملة في اليمن لتوفير المتطلبات الضرورية للحد من معاناة هذه الشريحة المنسيّة”.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله” ارتفاع أعداد النازحين في مناطق سيطرتها إلى 5 ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً في 15 محافظة حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 19 آب/ أغسطس الماضي، أن عدد النازحين في اليمن يبلغ 4.3 مليون شخص، ثلثهم يعيشون ظروفاً قاسية، في حين يحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، متوقعةً ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.