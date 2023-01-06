بوليانسكي: كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية

صرح نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في معرض تعليقه على رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد، بأن سلطات كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وكتب بوليانسكي على حسابه في “تويتر”: “هذا تذكير آخر بمن نقاتل في أوكرانيا، مجرمون قوميون لا يرحمون ومستعدون للتضحية ببلدهم وشعبهم من أجل الألعاب الجيوسياسية الغربية، والذين لا يحترمون الأشياء المقدسة”.

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وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا في الوقت المحدد، وبناء على تعليمات الرئيس، تم تسليم المرسوم الخاص بوقف إطلاق النار إلى القوات.