زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة

رفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ “غطاء” لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه للشعب الأوكراني: إن “روسيا تريد الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لبعض الوقت، فضلا عن زج بالقرب من مواقعنا المعدات والذخيرة والمجندين…”.

كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد .