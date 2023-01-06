الدفاع الروسية تعلن عن تدريب حوالي 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، يوم الجمعة، أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية في عام 2023.
طاجيكستان – سبوتنيك. وقال المكتب: “سيتم تنفيذ التدريب في وقت واحد في نطاقين -لياور وسامبولي- في 14 تخصصا عسكريا”.
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ووفقا للجيش، سيتم التدريب على التعامل مع دبابات T-72 وقاذفات الصواريخ المتعددة BM-21″ “Grad ومدافع ذاتية الدفع 2S1 Gvozdika” وناقلات الجنود المدرعة BTR-80، وسيقوم المدربون العسكريون أيضا بتدريب الكشافة والرمي بالقنابل اليدوية والجنود المحترفين الآخرين.
وبعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر، ستختبر قوات الجمهورية أسلحة المركبات القتالية والأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية.
يشار إلى أن القاعدة العسكرية 201 هي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتتمركز القاعدة في مدينتي دوشنبيه وبوختار الطاجيكيتين، ولديها وحدات للمشاة والدبابات والمدفعية والاستطلاع والدفاع عن المساعدات والاتصالات.
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