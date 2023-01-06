مئة ألف كوري شمالي يحضرون اجتماعا لدعم قرارات الحزب الحاكم

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، يوم الجمعة، أن حوالي 100 ألف مواطن من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.

موسكو – سبوتنيك . وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.

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وقدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.

وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.