تركمانستان تعلن أنها زودت الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز في 13 عاما

أعلنت تركمانستان أنها قامت بتزويد الصين بأكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2009، وحتى الآن.

عشق آباد- سبوتنيك. ووفق مقال له اليوم الجمعة، نشرته صحيفة نيترالني التركمانية قال الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف إن تركمانستان سلمت أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين منذ إطلاقه في عام 2009.

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ويقوم بيردي محمدوف بزيارة إلى الصين في الفترة من 5 إلى 6 يناير بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال محمدوف: “أصبح خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين، الذي بدأ تشغيله في أواخر عام 2009، أكبر مشروع طاقة مشترك تم تحقيقه في قارة آسيا، وقد تم بالفعل توفير أكثر من 350 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبره حتى الآن”.

كما قال الرئيس إن التنفيذ الناجح لمشروع خط أنابيب الغاز بين تركمانستان والصين “يضع أسس الهيكل المستقبلي لشراكة الطاقة الدولية”، مضيفا أن مشروع الطاقة كان له أثر إيجابي على “الوضع برمته في آسيا” كما “وفر استقرارًا إضافيًا” لنظام العلاقات السياسية والاقتصادية في القارة.

تعد تركمانستان واحدة من أكبر أربع دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، إلى جانب روسيا وإيران وقطر.