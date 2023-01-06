رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع البحرين

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أهمية التعاون بين بلاده والبحرين خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في جلسة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في البحرين، حسبما ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية.

شدد الخصاونة على أهمية الاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين الأردن ومملكة البحرين في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية منها، في ظل امتلاك البلدين العديد من المزايا والمقومات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة.

وأشار الخصاونة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بين البلدين في مثل هذه الحوارات والنِّقاشات التي من شأنها أن تفضي إلى شراكات حقيقيَّة وتعاون مثمر يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين

شهدت الجلسة النقاشية كذلك استعراض رئيس الوزراء الأردني أبرز الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتنظيم البيئة الاستثمارية البلاد وإزالة معيقات بيئة الاستثمار.