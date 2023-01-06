اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في إنتاج أشباه الموصلات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في واشنطن، اتفق الجانبان خلاله على تعزيز التعاون في مجال إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي اليابانية.

سبوتنيك. وصرح نيشيمورا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، بأنه يجب على اليابان والولايات المتحدة توحيد الجهود لدفع الابتكار العالمي معا فيما يتعلق بأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الناشئة المهمة الأخرى.

وأضاف الوزير الياباني أن حكومة بلاده قررت استثمار 70 مليار ين [526 مليون دولار] في شركة”رابيدوس” لأشباه الموصلات وستواصل تقديم المساعدة.

وحضر الاجتماع الوزاري رئيسا شركتي “رابيدوس” و”آي بي إم” حيث ناقش الطرفان قضايا التدريب المشترك لموظفي شركة “رابيدوس” في منشآت شركة”آي بي إم”، وأعمال التسويق وغيرها.

وتسعى “رابيدوس” اليابانية إلى تطوير وإنتاج أشباه موصلات 2 نانومتر، وتحسين التقنيات والتعاون مع معاهد البحوث والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء العالم.