حكومة كوريا الجنوبية تتخذ "إجراءات طارئة" للحد من التلوث بالغبار المتناهي الصغر

أصدر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو اليوم الجمعة، تعليمات للسلطات في البلاد باتخاذ تدابير طارئة لمعالجة تلوث الهواء الشديد.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد شدد هان دوك سو، على أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بما يتطلبه الوضع من تدابير طارئة للحد من تلوث الهواء الناجم عن ارتفاع مستويات الغبار المتناهي الصغر.

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وقال هان: “مع تولي وزير البيئة زمام المبادرة، يتعين على الوزارات والحكومات المحلية أن تنفذ بشكل شامل إجراءات خفض الطوارئ بما يتوافق مع إجراءات الغبار المتناهي الصغر والعالي التركيز”.

كما أمر رئيس الوزراء بخفض تلوث الهواء من خلال تقليل الأبخرة المنبعثة من محطات الطاقة العاملة بالفحم وغيرها من المرافق.

ويبلغ قطر الجسيمات المتناهية الصغر أقل من 2.5 ميكرومتر وتعرف أيضًا باسم PM 2.5.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت وزارة البيئة الكورية الجنوبية تهدف إلى الحد من مشكلة تلوث الهواء المتدهورة في البلاد من خلال عدة تدابير منها تحسين برنامج إدارة الغبار الناعم الموسمي وتوفير المزيد من المركبات عديمة الانبعاثات.