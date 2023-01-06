منظمة "الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 14.3% خلال 2022

ذكرت وسائل إعلام غربية أن أسعار الغذاء قد ارتفعت عالميا بنسبة 14.3% خلال العام 2022.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي يو إس نيوز، ظهر اليوم الجمعة، بأن بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” قد أكدت ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية.

World food prices hit record high in 2022 despite December fall https://t.co/VcNX7FzEC6 — ET Intl Business (@ETIntlBusiness) January 6, 2023

وأوضحت أن هناك انخفاضا لمؤشر الفاو لأسعار الغذاء عالميا وذلك للشهر التاسع على التوالي خلال العام الماضي، وبأن هذه البيانات قد بحثت او نوقشت خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر 2022، مضيفة أن هذه الأرقام قد تسجل أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2021.

World food prices hit record high in 2022 despite December fall https://t.co/Pns7JtU4uf — News Prime (@NewsPrime1012) January 6, 2023

وعلى الرغم من ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الحبوب بنسبة 1.9%، نتيجة لانخفاض أسعار تصدير القمح فضلا عن وجود سبب آخر يتعلق بتعزيز المحاصيل المستمرة من الإمدادات، كما انخفضت أسعار الزيوت بـ 6.7% سواء زيت فول الصويا أو زيت النخيل، إضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم بنسبة 1.2%.