استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024

موسكو- سبوتنيك . ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.

في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.