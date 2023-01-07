استبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2024

نشر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تشكيلة المجموعات لبطولة 2024 العالمية للناشئين دون تضمين الفريقين الوطنيين الروسي والبيلاروسي.
موسكو- سبوتنيك. ستقام البطولة في مدينة غوتنبرغ جنوبي السويد في الفترة من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتضم المجموعة “أ” كندا صاحبة اللقب العالمي ومنتخبات السويد وفنلندا وألمانيا ولاتفيا، وتضم المجموعة “ب” منتخبات جمهورية التشيك والولايات المتحدة وسلوفاكيا وسويسرا والنرويج.
في البداية، كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينتي نوفوسيبيرسك وأومسك الروسيتين، لكن مجلس الاتحاد الدولي حرم روسيا من حق استضافة المسابقات بسبب الأزمة في أوكرانيا ومنع الفرق الروسية والبيلاروسية من المشاركة.
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