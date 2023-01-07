البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل مركبات "برادلي" وصواريخ "تاو" مضادة للدبابات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلنة اليوم والتي تزيد قيمتها على 3.75 مليار دولار، تشمل 50 مركبة قتال مشاة من طراز “برادلي” و500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز “تاو”، بجانب صواريخ دفاع جوي من طراز “آر آي إم 7 سي سبارو”.

واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

وقال رايدر إن “حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تشمل 50 عربة قتال من طراز برادلي، و500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز تاو، و250 ألف طلقة عيار 25 مم، ومنظومات صواريخ دفاع جوي من طراز آر آي إم 7 سي سبارو”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس بلينكن: قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتجاوز 3.75 مليار دولار

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف، المعلن عنها اليوم، تتجاوز 3.75 مليار دولار.

وأوضح بلينكن أن مبلغ الحزمة مقسم إلى 2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار “للشركاء والحلفاء الأوروبيين” لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.