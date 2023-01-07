بايدن لا يخطط زيارة منتدى دافوس الاقتصادي

أعلنت السفارة الأمريكية في بيرن، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يكون حاضراً في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيجري في مدينة دافوس في فترة 16-20 كانون الثاني/ يناير.

زيوريخ – سبوتنيك . وبحسب البيان، “انطلق سفير [الولايات المتحدة لدى سويسرا] سكوت ميلر إلى دافوس لفترة 16-20 كانون الثاني/ يناير للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي”. ووفقاً للبيان، فإن الوفد الأمريكي هذا العام يتألف من وزير العمل مارتن وولش، مدير الاستخبارات الوطنية ايفريل هاينس، الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي، مدير مركز التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باوير، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري وعدة أعضاء الكونغرس.

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