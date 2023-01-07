بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في أحد كاتدرائيات الكرملين بموسكو

موسكو – سبوتنيك . في العام الماضي، ألقى بوتين تحياته الأرثوذكسية في عيد الميلاد من كنيسة القديس نيكولاس في جزيرة ليبنو، بالقرب من مدينة فيليكي نوفغورود بغرب روسيا.