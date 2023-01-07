بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في أحد كاتدرائيات الكرملين بموسكو

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية البشارة في الكرملين في موسكو لحضور قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي الليلي.
موسكو – سبوتنيك. في العام الماضي، ألقى بوتين تحياته الأرثوذكسية في عيد الميلاد من كنيسة القديس نيكولاس في جزيرة ليبنو، بالقرب من مدينة فيليكي نوفغورود بغرب روسيا.
وفي العامين السابقين لذلك، حضر الرئيس الروسي قداس عيد الميلاد في كاتدرائية تجلي الرب لجميع الحراس في سانت بطرسبرج.
ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا بيوم عيد الميلاد في 7 يناير.
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