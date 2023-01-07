الولايات المتحدة واليابان توقعان مذكرة التعاون في الأمن السيبراني

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الولايات المتحدة واليابان وقعتا مذكرة محدثة حول التعاون في مجال الأمن السيبراني، والتي تهدف لتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية للبلدين.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “ستسمح المذكرة للهيئات المعنية بتعزيز التعاون العملياتي، تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، توسيع إمكانيات الشراكة ومواصلة تبادل الخبرة الرائدة مع شركائنا في المنطقة”.
وقام بتوقيع المذكرة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيسيمورا، الذي يزور واشنطن عشية زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع القادم.
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