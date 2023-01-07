الولايات المتحدة واليابان توقعان مذكرة التعاون في الأمن السيبراني

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: “ستسمح المذكرة للهيئات المعنية بتعزيز التعاون العملياتي، تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية، توسيع إمكانيات الشراكة ومواصلة تبادل الخبرة الرائدة مع شركائنا في المنطقة”.