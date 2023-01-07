أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز

أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي.
اسطنبول – سبوتنيك. وقال دونماز، لقناة “هابرتورك”: “العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة”.
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وأضاف: “نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا”.
ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا للغاز الطبيعي.
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