الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من احتمال استغلال موسكو الهدنة لإعادة ترتيب قواتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا يمكن أن تستغل الهدنة لإعادة ترتيب قواتها وتعزيز هجومها القادم.

واشنطن – سبوتنيك . وقال برايس: “نحن قلقون من إمكانية استخدام موسكو للهدنة المحتملة في الصراع لإعادة تزويد وترتيب القوات ولتجهيز هجوم جديد”.

ووفقاً للمسؤول، واشنطن لديها شكوك بما يخص إعلان روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.

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وكان الكرملين أعلن أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 اليوم الجمعة، وحتى الساعة 24:00 من يوم غد السبت، حتى يتسنى للمواطنين في مناطق القتال أداء طقوس عيد الميلاد.

وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: “في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/ يناير”.

وأضاف البيان “انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح”.