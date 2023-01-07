القوات الأوكرانية تستهدف ماكييفكا باستخدام صواريخ "هيمارس"

قالت بعثة حمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة التي قدمتها الولايات المتحدة هيمارس (نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة).

دونيتسك – سبوتنيك . وقالت البعثة في بيان على تليغرام: “تم تسجيل القصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الاتجاه التالي: 06:00 [03:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد] كونستانتينوفكا – ماكييفكا … وتم إطلاق 6 صواريخ هيمارس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تطلق قذائف عدة على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ هيمارس، مستهدفة منشأة الانتشار المؤقتة للقوات الروسية في مدينة ماكييفكا.