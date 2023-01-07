اتهام ماكرون بانتهاك المحرمات العسكرية في أوكرانيا

كسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة عسكرية غير معلن عنها بإرسال مركبات قتال مشاة AMX-10 RC إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة التلغراف.

وقال كاتب العمود جو بارنز ونيك جوتريدج: “للوهلة الأولى، لا تبدو مركبات قتال المشاة AMX-10 RC المزودة بمدفع 105 ملم شيئًا مميزًا. ولكن بفضل هذه الهدية، كانت فرنسا أول من أرسل مركبات قتالية غربية الصنع إلى كييف. تم تجاوز الخط الأحمر، وكسر المحظور العسكري”.

وأضاف أن ماكرون تجاوز بمبادرته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التي كانت من بين قادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع الصحيفة، إن بريطانيا تحت حكم بوريس جونسون كانت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، لكن خليفته ريشي سوناك “يشكك في ولاء كييف” ويقترح إعادة النظر في برنامج الدعم لأوكرانيا.