انخفاض طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضا، اليوم السبت، بشكل طفيف أمام الدينار العراقي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن أسعار بيع الدولار بلغت 156000دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار شراء الدولار 155800 دينار لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد كشف، في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني، عن سبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي شهده العراق خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر في البنك المركزي العراقي قوله إن “الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها”.